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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 17:00 BJT

〔俄罗斯评等〕穆迪将俄罗斯银行体系的评级展望从"稳定"降为"负面"

路透10月24日电---穆迪将俄罗斯银行体系的评级展望从"稳定"调整为"负面".(完)

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