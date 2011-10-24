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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 17:08 BJT

〔中股业绩〕万科前三季净利同比增9.5%,预计全年增幅将明显提升

* 前三季实现净利润35.84亿元,同比增长9.53%

* 预计全年结算量及净利润增幅将有明显提升

* 土地市场调整料仍持续,将继续坚持谨慎投资原则

路透上海10月24日电---中国大型房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)前三季度实现净利润35.84亿元人民币,同比增长9.53%.随着第四季度更多项目竣工并转入结算,预计全年结算量及净利润的同比增幅较前三季将有明显提升.

周一刊登在深圳证券交易所的公告称,由于销售压力、存货压力相对较低,万科200002.SZ年内未出现下调开工计划的需要.1-9月共实现开工面积1,139万平方米,完成全年计划数的85.70%.全年实际开工量有望略高于年初计划数,但全年竣工面积可能略低于年初计划,不过差异应不会太大.

第三季度万科实现净利润6.1亿元,同比增长31.9%.当期实现销售面积282.2万平方米,销售金额320.7亿元,分别同比增长0.5%和减少7.4%,因市场环境巨大变化对其销售产生影响.

今年前三季度,万科累计实现销售面积841.2万平方米,销售金额970.8亿元,分别同比增长39.9%和35.9%.

万科表示,前三季度中国主要城市的土地供应相比一、二季度有所增加,但受商品房市场调整影响,企业拿地日趋谨慎,土地市场的溢价幅度持续缩小,流拍率进一步上升,底价成交日益普遍.不过由于目前主要城市的土地出让底价尚未出现明显回调,公司对于新项目获取仍将继续保持审慎的态度.

截至报告期末,万科持有货币资金339.0亿元,明显高于短期有息负债的总和237.8亿元.受预收账款增长影响,资产负债率较中期时有所上升,至78.97%.

万科并称,鉴于土地市场的调整仍可能持续,公司将继续坚持谨慎投资的原则,在确保经营安全性的情况下,关注合理的投资机会,实现稳健发展.

万科A周一收报7.19元,涨0.21元,或3.01%,近三个月来累计下跌16.9%.(完)

参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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