《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
路透伦敦10月24日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:尽管突破1.3835/50阻力区间,但若要升回1.4550和1.4945美元,则需要突破4月末以来13周相对强弱指标(RSI)形成的下降通道.
欧元/日圆:近期低点100.75日圆甚至103.40日圆的支撑水准,或将限制下行趋势,欧元兑日圆或升回上周高点107.70日圆,以及其上的111.25/95区域.
英镑/美元:突破1.5945美元的费波纳奇回档技术位後,英镑应扩大三周前始于1.5270的涨势,至少触及1.6085/1.6105美元的阻力区间.
美元/加元:1.0025/45加元的支撑位或促使美元再次走高,但要确认升回1.0660/75加元区域走势展开,则需要突破1.0265的阻力区间.
纽约 当日 今年来 2010年
0859GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3856 1.3894 -0.27 +3.58 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.17 76.26 -0.12 -6.14 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 105.55 105.96 -0.39 -2.81 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.8850 0.8827 +0.26 -5.20 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5939 1.5951 -0.08 +2.18 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0069 1.0069 +0.00 +1.02 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0372 1.0368 +0.04 +1.66 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8032 0.8023 +0.11 +3.09 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.020 79.070 -0.06 -4.88 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.190 61.180 +0.02 -3.26 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 121.40 121.64 -0.20 -4.15 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2898 1.2891 +0.05 -1.67 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 田建华 审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。