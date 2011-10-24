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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 17:25 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦10月24日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:尽管突破1.3835/50阻力区间,但若要升回1.4550和1.4945美元,则需要突破4月末以来13周相对强弱指标(RSI)形成的下降通道.

欧元/日圆:近期低点100.75日圆甚至103.40日圆的支撑水准,或将限制下行趋势,欧元兑日圆或升回上周高点107.70日圆,以及其上的111.25/95区域.

英镑/美元:突破1.5945美元的费波纳奇回档技术位後,英镑应扩大三周前始于1.5270的涨势,至少触及1.6085/1.6105美元的阻力区间.

美元/加元:1.0025/45加元的支撑位或促使美元再次走高,但要确认升回1.0660/75加元区域走势展开,则需要突破1.0265的阻力区间.

纽约 当日 今年来 2010年

0859GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3856 1.3894 -0.27 +3.58 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.17 76.26 -0.12 -6.14 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.55 105.96 -0.39 -2.81 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8850 0.8827 +0.26 -5.20 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5939 1.5951 -0.08 +2.18 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0069 1.0069 +0.00 +1.02 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0372 1.0368 +0.04 +1.66 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8032 0.8023 +0.11 +3.09 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.020 79.070 -0.06 -4.88 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.190 61.180 +0.02 -3.26 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.40 121.64 -0.20 -4.15 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2898 1.2891 +0.05 -1.67 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华 审校 白云

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