《交易视点》中国定存浮息债和含权Shibor债是"估值洼地"--中金

路透北京10月25日电---中国大型投行--中金公司最新利率周报认为，四季度GDP(国内生产总值)同比增速预计将回落至8.5%附近，但在央行流动性总量没有显着放松之前，中国利率市场更多的将是结构性机会，投资者应该注重寻求估值洼地，而不是盲目追涨。

近期浮息债表现明显落後于固息债，是目前的“估值洼地”，建议交易型投资者适当增持两类债券:定存浮息债和含权Shibor债。

**四季度GDP同比将加速下滑**

统计局公布的三季度GDP环比增速相对于二季度保持平稳，但我们认为环比数据的稳定性较差，容易出现修订前後不一致的情形，根据我们的测算，环比增速可能已经回落至2%附近。

从需求层面来看，前期维持在高位的房地产和制造业投资增速开始回落，将进一步拉低固定资产投资实际增速；出口形势也趋于恶化，9月环比出现反季节性的下滑，四季度同比增速可能出现个位数的增长；只有消费实际增速9月份止跌回升，未来可能得益于物价的回落和收入增速的提高而保持平稳。

从供给层面来看，工业增加值在季末出现了冲高迹象，这增加了库存积累的风险，四季度需求萎缩将导致企业再次面临去库存压力。

总体来看，三季度的经济增速数据表现出“需求偏弱，供给偏强”的特征，四季度GDP环比增速可能低于2%，同比增速加速下行的可能性增大，预计将回落至8.5%附近。

**3年期央票利率下降是一种市场化行为**

3年期央票发行利率小幅下调反映的是在央行不愿意加大长期限央票发行量的情况下，让发行利率和二级市场逐步接轨，而并不是主动下调，二级市场的水平决定了发行利率能否继续下降以及下降的空间。

二级市场收益率能否继续下降取决于回购利率的水平，如果7天回购利率维持在3-3.5%之间，那麽3年期央票下降的空间就不大，从这个角度来讲，央行公开市场回笼力度加大对市场的影响比3年期央票利率下降更为重要。

未来决定市场走势最重要的仍是经济数据本身，如果增长和通胀都出现快速的回落，那麽政策在年内转向的可能性才会增大，资金面的进一步宽松才能为收益率的进一步下行打开空间。

否则在央行流动性总量没有显着放松之前，我们会看到债券收益率在目前下降後的中枢位置维持震荡的走势，表现为回购以及各类型债券品种出现“此消彼长”的情形，更多的将是结构性机会，投资者应该注重寻求估值洼地，而不是盲目追涨。

**定存浮息债和含权Shibor债是"估值洼地"**

近期浮息债表现明显落後于固息债，是目前的“估值洼地”，建议交易型投资者适当增持两类债券。

第一类是定存浮息债，利差处于历史高位，相对于固息债已反映未来50bp的降息预期，但是我们认为未来政策的放松将主要表现为法定比率的下调，而降息的可能性很小。

第二，虽然Shibor浮息债的交易价值并不突出，但高票息优势使其仍具有配置价值，而可转换为固息品种的含权Shibor浮息债110217既能在未来半年继续获得高票息收入，又能在半年後转换为固息债获得净价收益；可转换为定存浮息品种的含权Shibor浮息债110236也具有票息高和分享定存浮息债估值修复的双重优势。(完)

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