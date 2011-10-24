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金融服务 | 2011年 10月 24日 星期一 17:23 BJT

〔标题新闻〕预计德国银行业所需资本低于近期媒体报导数字--德国公共部门银行业协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA9005]

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