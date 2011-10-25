《交易视点》中国转债受债底和平价双支撑,关注逢低等吸纳机会--中金

路透北京10月25日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，中国转债已经进入“债底和平价双重支撑”的状态，“平价向下，而债底向上”难以形成合力，未来一段时间仍是底部埋伏、战略布局阶段。投资者需继续密切关注逢低和逢新券上市的吸纳机会，短期继续看好债底保护坚实而具备博弈股市反弹能力的个券。

**策略观点**

投资者对债市的乐观情绪在向包括转债在内且流动性好的“边缘”产品扩散。转债已经进入“债底和平价双重支撑”的状态，债市已经进入牛市，而股市还在左侧。

推论就是，债市牛市将首先提升转债底部，封杀其深幅调整可能，增强以时间换空间能力。而中长期看，投资时钟如果逐步转向股市，将为转债市场更强的上涨驱动力。

而上周市场最大的变化就在于，债市快速走牛，转债品种的底部在提升，抵消甚至超过了了平价疲软的影响。前瞻的看股市仍是风险因素，供给仍将压制估值提升幅度，而债底提升封杀市场深跌可能，并推高个券价值中枢。即使股市未来继续有反复，但由于债底的提升，转债底部也已经提升，不少个券已经进入“右侧”。

但短期由于“平价向下，而债底向上”，转债市场回报的两个驱动因素难以形成合力，表现理应较为纠结，呈现出震荡筑底特征。转债品种脱离股市大幅上涨应是短期现象，很难走的太远，但将远较股市坚挺，中长期趋势继续向好。未来一段时间也仍是底部埋伏、战略布局阶段。

大趋势看好情况下，短期的“非理性”上涨不应成为大举卖出理由，但也不建议追涨。继续密切关注逢低和逢新券上市的吸纳机会，随着债市收益率和机会成本的降低而逐步提到仓位。短期我们继续看好债底保护坚实而具备博弈股市反弹能力的个券。

**热点个券**

新钢转债：条款博弈有馀地，但难有惊喜。

新钢转债价格低于回售价将是常态，转债价格将在较长时间内维持在99-104元区间，持券面临的最大风险是机会成本。

川投转债：三季度业绩合预期。从未来趋势来看，四季度二滩盈利有下行风险。

明年官地电站投产时间是关键，财务成本将大幅提升，多晶硅恐带来业绩拖累。我们认为川投转债性价比一般，与国投、国电等同行业个券相比也无优势。(完)

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