美国防部长称朝鲜和中国让他“伤脑筋”

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本横田空军基地10月24日电(记者 Phil Stewart)---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周一抵达日本，称朝鲜的“不计後果”和中国军事力量的增强令其十分担忧。

这也是帕内塔自7月份上任以来的首次亚洲之行。帕内塔一直向该地区的盟友保证，尽管美国国内的国防开支可能会削减，但美国军方会维持在太平洋地区的强力态势。

帕内塔在日本《读卖新闻》(Yomiuri)发表的一篇观点文章中称：“作为太平洋地区的一个强国，美国仍致力于增强在亚洲的军事存在。”

帕内塔在写给印尼一家报纸的观点文章中承认，美国的盟友表达过类似担忧，即美国或许不会遵守在该地区的的承诺。

中国军方大力投资新技术，如航母、隐形战机、反舰弹道导弹等，而美国的财政预算却捉襟见肘，因此关于美国军力在太平洋地区行将式微的疑问浮出水面。

在结束对日本的访问後，帕内塔将前往韩国，他将在那里结束对亚洲长达一周的访问。

帕内塔在日本发表的观点文章中指出，中国正加速军队现代化，但却缺乏透明度。（完）