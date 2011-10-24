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公司新闻(中文) | 2011年 10月 24日 星期一 17:55 BJT

〔中港个股〕中石油大连LNG接收站11月中开始接收船货--消息

路透北京10月24日电---一产业高层人士周一向路透表示,由中石油(0857.HK)(601857.SS)营运的中国第五座液化天然气(LNG)接收站将在11月中旬开始接收首批船货.

这比原先规划时程晚了约四个月.

该名人士称,大连接收站将在年底前开始透过管线向当地用户输气.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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