《电脑产业焦点》泰国洪灾损及元件供应,亚洲PC厂商假日销售前景低迷

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透台北10月24日电---亚洲个人电脑(PC)厂商本已疲于应对年底假日季消费者需求不佳的前景,而现在由于泰国洪灾导致硬盘驱动器(硬碟机)供应下降,他们正面临着新年销售季需求进一步放缓的可能.
随着洪灾威胁到多达30%的硬盘生产,关键元件可能的短缺或意味着第一季销售疲软,损及PC产业.该产业已面临苹果等品牌的智能手机与平板电脑,以及企业放缓技术软件支出等多方面的挑战.
"从亚洲来看,显然台湾PC厂商会受到影响,比如宏基与华硕这些企业."Frost & Sullivan的高层Satish Lele表示.
泰国是仅次于中国的第二大硬盘驱动器生产国,在全球总产量中占到近一半.分析师说,这意味着洪灾影响可能使得工厂关闭或窘困数月之久.
Lele称,PC厂商的库存平均而言可支持四到六周,但库存耗尽後,它们就将感受到影响.
"这麽看来,供应问题将在11月底或12月的某个时候首先冲击到这些企业,这两个月份由于处在假日季,也是很关键的月份."
宏基(2353.TW)拒绝给出评论,无法联系到全球第二大PC厂商联想(0992.HK)置评.
市场调研公司IHS iSuppli表示,今年最後三个月里,全球的硬盘驱动器产量有可能减少多达30%,需要它们的企业目前正在竭力抢购库存.
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老