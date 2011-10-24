《电脑产业焦点》泰国洪灾损及元件供应,亚洲PC厂商假日销售前景低迷

路透台北10月24日电---亚洲个人电脑(PC)厂商本已疲于应对年底假日季消费者需求不佳的前景,而现在由于泰国洪灾导致硬盘驱动器(硬碟机)供应下降,他们正面临着新年销售季需求进一步放缓的可能.

随着洪灾威胁到多达30%的硬盘生产,关键元件可能的短缺或意味着第一季销售疲软,损及PC产业.该产业已面临苹果等品牌的智能手机与平板电脑,以及企业放缓技术软件支出等多方面的挑战.

"从亚洲来看,显然台湾PC厂商会受到影响,比如宏基与华硕这些企业."Frost & Sullivan的高层Satish Lele表示.

泰国是仅次于中国的第二大硬盘驱动器生产国,在全球总产量中占到近一半.分析师说,这意味着洪灾影响可能使得工厂关闭或窘困数月之久.

Lele称,PC厂商的库存平均而言可支持四到六周,但库存耗尽後,它们就将感受到影响.

"这麽看来,供应问题将在11月底或12月的某个时候首先冲击到这些企业,这两个月份由于处在假日季,也是很关键的月份."

宏基(2353.TW)拒绝给出评论,无法联系到全球第二大PC厂商联想(0992.HK)置评.

市场调研公司IHS iSuppli表示,今年最後三个月里,全球的硬盘驱动器产量有可能减少多达30%,需要它们的企业目前正在竭力抢购库存.