(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,银行为提存期底预做准备

* 短率大致平稳,银行间开始回补积数

* 台币走升,关注外资动向

记者 张雅菁

路透台北10月24日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,虽然外商短钱水位较低,但整体还算充裕,而在下周一提存期底前,银行间也开始备战.

银行资金调度人士表示,本周银行间料以调整积数为主,不过,从目前累积超额准备达逾1,600亿,加以这一期底并未遇到周五,也不像上一旬是季底,预期紧俏程度不会如同上一旬那样严重.

"今天外商比较少,感觉紧一点,央行代收的不多."一公股银行人士称.他预估这周下半周即使资金趋紧,短拆利率也顶多触及0.88%,低于上一旬底的0.90%.

此外,在今日台币盘中大幅回升逾2角後,未来几天外商银的台币水位也须观察是否随之回升,另一方面,央行是否延续上周加大冲销力道的作法,更是资金松紧的另一关键.

央行上周定期存单发行馀额净增1,214亿台币,而91天及182天期占上周发行量的32%,比例相对偏高.[ID:nCT0409052]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.394%;区间为0.297-0.76%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.394-0.80%,上日在0.39-0.80%.

**短票利率持平**

短票部份,票券商表示,周初发行量相对较小,且两大公股银行机构均开买票窗口,其他银行到期也多续作,因此短票消化颇为顺利,利率变化不大.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.86-0.87%,同上日.

台湾央行今日共发行1,308亿台币存单.相较存单到期金额1,517亿,存单发行馀额减少209亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为4,564.5亿台币,接下来依序分别为周二148亿,周三1,374.5亿,周四503亿以及周五1,022亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负34亿台币,累计超额准备为1,632亿台币,加计前期1%的超额准备为2,756亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周一持稳.市场资金供应平顺,交易商以到期续作为主,虽有部份跨月交易利率微幅调升1至2个基点,但主要成交利率大致不变.

资金调度人士并表示,本周紧缩因子不多,RP利率可望持稳.不过,随着月底脚步将近,资金需求料会持续攀升,预期将于本月最後两个交易日达到高峰,仍需密切追踪市况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,同于上日.