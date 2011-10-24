乔布斯作风生硬,不好接近--传记作者

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透10月23日电---据苹果公司(AAPL.O)联合创始人史蒂夫・乔布斯的传记作者，乔布斯所推前沿产品给很多行业带来革命性变化，但他本人并非世界上最好的管理者。
乔布斯两度掌舵苹果，其间变革个人计算行业，颠覆移动市场，但这位传奇天才同样知名的还有他“生硬”的作风，加之其“唯我独尊”的管理风格，曾常常令同事与早期投资者对他敬而远之。
乔布斯传记作者伊萨克森（Walter Isaacson）周日接受哥伦比亚广播公司《60分钟》（60 Minutes）节目采访时说道：“他不是很温情、很圆滑的人，不是世界上最伟大的管理者。事实上，他有可能成为世界上最糟糕的经理人之一。”
他补充说道：“有时候，他对人可能会非常、非常刻薄。”
伊萨克森称，乔布斯喜争辩事理，但周围不是人人都和他一样，这也导致了一些高层的人与他疏远。虽然他的作风创造了一些突破性产品，但却非“伟大的管理风格”。
乔布斯接受伊萨克森采访不下40次，在其中一次采访中，这位科技泰斗称对于毫不客气的直言不讳，他根本不会感到不舒服。
“这是位居要职的代价。每个人都毫不保留，所有人可以告诉我他们觉得我满口喷粪，我也可以告诉他们，我觉得他们满口喷粪。有时候我们吵得脸红脖子粗，互相大吵大吼。”
伊萨克森表示，乔布斯身上的这种现实扭曲理论来自他的信念，如认为自己很特别，一些规则不适用于他。
**“奇思怪想”**
伊萨克森说道：“他可以用一些奇思怪想来驱动自己，去相信一些普通人根本不会信的东西，（这种做法）有时有用，有时没用。”
乔布斯变革了个人电脑、动画电影、音乐、手机、平板设备、数字出版与零售商店等诸多行业，而据其传记作者，他还想征服电视行业。
伊萨克森谈到乔布斯最後两年半的生活时表示：“他还有一些其他想法。他想要设计一个简单易用的电视机。但是他也开始重新关注自己的家庭。这是一种痛苦的挣扎。他时常跟我谈及这种痛苦。”
今年8月中旬最後一次与伊萨克森见面时，乔布斯仍寄望会有一种新药，能挽救他的生命。而且他还愿意相信上帝与来世。
伊萨克森引述他的话说道：“自从得了癌症以来，我（对上帝问题）想得就更多了。我觉得自己好像更信（上帝）了。也许是因为我愿意去相信人有来生，去世後不会就此完全消失。”
“他（乔布斯）停顿了一下，然後说道‘但是有时候，我觉得像是一个开关在管着吧。点一下，你就离开了’，”伊萨克森接着说，“他又停了一下，接着说：‘这是我不喜欢在苹果设备上设‘开关’的原因’。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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