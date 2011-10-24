〔欧洲金融〕两项杠杆化EFSF方案在讨论中,均不涉及欧央行--德国政府

路透柏林10月24日电---德国政府发言人Steffen Seibert周一表示,关于如何杠杆化欧洲金融稳定基金(EFSF),仍有两项备选方案正在讨论,这两项方案并不互斥,且不涉及欧洲央行.

这位发言人称,"在如何最有效使用EFSF方面,仍在讨论两项方案,但无一牵涉欧洲央行,如同昨日在布鲁塞尔讨论过的一样."

"将从技术上进行研究并细化,从而使我们在周三准备好讨论实施什麽."他在新闻发布会上称.(完)