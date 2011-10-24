欧洲已公布经济指标--2011/10/24

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.1-@-f +0.5-@-f +0.6-@-f
德国 第二季 +0.1-@-r +1.3-@-r +2.8-u-r
法国 第二季 持平-f +0.9-f --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 9月 +0.6 +0.6 +5.2
德国 9月 +0.1-f 持平-f +2.6-f
法国(HICP) 8月 +0.6-f -0.5-f +2.4-f
意大利(HICP) 9月 +2.0-f +0.4-f +3.6-f
生产者物价指数(PPI):
英国 9月 +0.3 持平-r +6.3
德国 9月 +0.3 -0.3 +5.5
法国 8月 持平 +0.5 +6.3
意大利 8月 持平 +0.3 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 9月 5.0-@ 4.9-@
德国 9月 6.9-@ 7.0-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 8月 7.9-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王丽鑫;审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。