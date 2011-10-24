美国各类经济指标总览--2011/10/24

更新版 1-中国汇市：人民币放量大幅收跌，外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇

* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨