美国各类经济指标总览--2011/10/24

东南亚股市：全球不确定性令多数股市下滑，新加坡市场逆势上扬
路透2月7日 - 多数东南亚股市周二下滑，尾随全球市场疲势，美国总统特朗普经济政策的不明朗以及欧洲地缘政治忧虑削弱风险意愿。
当前值 前次值
失业率(%) 9.1(9月) 9.1(8月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加10.3(9月) 5.7(8月修正值)
平均时薪(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(9月) +0.4(8月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.2(8月)
实质所得(%) +0.2(9月) -0.8(8月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.8(9月) 持平(8月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(9月) +0.1(8月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +1.0
(第二季终值) (第二季修正值)
GDP平减指数(%) +2.6 +2.5
(第二季终值) (第二季修正值)
零售销售(%) +1.1%(9月) +0.3(8月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差456.1(8月) 逆差456.3(7月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.2(9月) 持平(8月修正值)
产能利用率(%) 77.4(9月) 77.3(8月修正值)
初请失业金人数(万人) 40.3 40.9
(10月15日当周) (10月8日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字645.7(8月) 赤字1,341.5(8月)
领先指标(%) +0.2(9月) +0.3(8月修正值)
个人所得(%) -0.1(8月) +0.1(7月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(8月) +1.4(7月修正值)
消费者信贷(亿美元) 减少95(8月) 增加119.2(7月修正值)
企业库存(%) +0.5(8月) +0.5(7月修正值)
建筑支出(%) 1.4(8月) -1.4(7月修正值)
消费者信心 45.4(9月) 45.2(8月修正值)
房屋开工(万户) 65.8(9月) 57.2(8月修正值)
建筑许可(万户) 59.4(9月) 62.5(8月修正值)
成屋销售(万户) 491(9月) 506(8月修正值)
新屋销售(万户) 29.5(8月) 30.2(7月修正值)
工厂订单(%) -0.2(8月) +2.1(7月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -0.1(8月修正值) +4.2(7月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.0(9月) 53.3(8月)
供应管理协会制造业指数 51.6(9月) 50.6(8月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(8月) +0.8(7月修正值)
进口物价(%) +0.3(9月) -0.2(8月修正值)
出口物价(%) +0.4(9月) +0.5(8月修正值)
单位劳工成本(%) +3.3% +2.2%
(第二季修正值) (第二季初值)
非农业生产率(%) -0.7% -0.3%
(第二季修正值) (第二季初值)
经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9
(第二季初值) (第一季修正值) (完)
--整理 王丽鑫;审校 母红
路透2月7日 - 多数东南亚股市周二下滑，尾随全球市场疲势，美国总统特朗普经济政策的不明朗以及欧洲地缘政治忧虑削弱风险意愿。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。