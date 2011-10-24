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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 19:08 BJT

〔欧洲金融〕法国银行业者需要不到100亿欧元以提升资本金比率--诺亚

路透10月24日电---法国央行总裁诺亚周一称,法国银行业者需要不到100亿欧元,以将核心资本金比率提高至周末欧盟财长议定的水平.

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