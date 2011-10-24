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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 19:29 BJT

〔欧洲金融〕法国央行总裁称,分离零售银行和投资银行业务不是好主意

路透巴黎10月24日电---法国央行总裁诺亚周一表示,分离零售银行和投资银行业务不是个好主意.该想法由法国左翼反对派提出,作为抗击经济动荡的一项措施.

"我坚决认为分离业务不是好主意..."诺亚对法国BFM广播称.

诺亚称,2007-08年金融危机期间倒下的两大金融机构是纯粹的市场参与者,其指称美国投资银行雷曼兄弟和英国零售银行Northern Rock.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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