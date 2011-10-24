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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 07:05 BJT

(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量较上周增九成,收益率料续走平

* 一年央票发行量190亿元,较上周增九成

* 中标收益率料将持稳

* 预计公开市场将延续净回笼格局

路透上海10月24日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行规模放量至190亿元人民币,较上周增九成.近期债市表现持续向好,利率品种收益率明显下行,令该期限央票一二级利差进一步收窄.资金面依然宽裕,央票需求较旺,预计明日央票发行收益率将持稳.

"我认为(央票收益率)不会动,没啥动的必要."华北一券商分析师认为.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率继续持稳在3.5840%;当日还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期600亿元,中标利率2.70%;28天期300亿元,中标利率2.80%.

本周三个月期央票可能"缺席",市场人士预计,不会影响公开市场净回笼格局.不过,华北一银行交易员表示,受月末因素影响,流动性回笼力度料不会太大.

因到期日恰逢2012年春节假期,业内人士向路透表示,公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.[ID:nCN1170028]

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.6080%;剩馀期限约0.89年的央票1101070券最新双边报价tCN1101070=CFXM为3.5799%/3.5799%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行公开市场上周净回笼220亿元,为三个月来首见.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 190

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 410

正回购到期 600

====================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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