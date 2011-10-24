(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量较上周增九成,收益率料续走平

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 一年央票发行量190亿元,较上周增九成
* 中标收益率料将持稳
* 预计公开市场将延续净回笼格局
路透上海10月24日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行规模放量至190亿元人民币,较上周增九成.近期债市表现持续向好,利率品种收益率明显下行,令该期限央票一二级利差进一步收窄.资金面依然宽裕,央票需求较旺,预计明日央票发行收益率将持稳.
"我认为(央票收益率)不会动,没啥动的必要."华北一券商分析师认为.
央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率继续持稳在3.5840%;当日还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期600亿元,中标利率2.70%;28天期300亿元,中标利率2.80%.
本周三个月期央票可能"缺席",市场人士预计,不会影响公开市场净回笼格局.不过,华北一银行交易员表示,受月末因素影响,流动性回笼力度料不会太大.
因到期日恰逢2012年春节假期,业内人士向路透表示,公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.[ID:nCN1170028]
中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.6080%;剩馀期限约0.89年的央票1101070券最新双边报价tCN1101070=CFXM为3.5799%/3.5799%.
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.
央行公开市场上周净回笼220亿元,为三个月来首见.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 190
(周四) 待定
正回购 (周二) 待定
(周四) 待定
央票到期 410
正回购到期 600
====================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导