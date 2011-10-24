〔欧洲金融〕违约不可成为应对欧债危机的标准措施--央行管委莫尔许

路透法兰克福10月24日电---欧洲央行管委会成员莫尔许周一表示,违约不可成为欧元区受困国家用来削减债务和修补财政状况的标准措施.

莫尔许称,虽然央行仍坚决反对强迫债权人减记债务,但若一国债务状况明显变得不可持续,债务重组则是合理做法.