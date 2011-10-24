〔欧洲金融〕违约不可成为应对欧债危机的标准措施--央行管委莫尔许

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透法兰克福10月24日电---欧洲央行管委会成员莫尔许周一表示,违约不可成为欧元区受困国家用来削减债务和修补财政状况的标准措施.
莫尔许称,虽然央行仍坚决反对强迫债权人减记债务,但若一国债务状况明显变得不可持续,债务重组则是合理做法.
不过他警告称,这不应成为欧元区的常规措施,需实施安全网来保护经济免于严重受创.
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场