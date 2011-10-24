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债券 | 2011年 10月 24日 星期一 20:00 BJT

〔欧洲金融〕违约不可成为应对欧债危机的标准措施--央行管委莫尔许

路透法兰克福10月24日电---欧洲央行管委会成员莫尔许周一表示,违约不可成为欧元区受困国家用来削减债务和修补财政状况的标准措施.

莫尔许称,虽然央行仍坚决反对强迫债权人减记债务,但若一国债务状况明显变得不可持续,债务重组则是合理做法.

不过他警告称,这不应成为欧元区的常规措施,需实施安全网来保护经济免于严重受创.

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