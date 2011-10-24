〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行9月全国活动指数为负0.22

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
路透芝加哥10月24日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,美国芝加哥联邦储备银行9月全国活动指数为负0.22,8月修正後为负0.59
月度指数:
11年9月 11年8月 11年7月 11年6月 11年5月 11年4月 10年9月
现值 -0.22 -0.59 0.19 -0.43 -0.37 -0.85 -0.27
前值 -- -0.43 0.02 -0.44 -0.40 -0.84 -0.27
三个月均值:
11年9月 11年8月 11年7月 11年6月 11年5月 11年4月 10年9月
现值 -0.21 -0.28 -0.20 -0.55 -0.26 -0.22 -0.15
前值 -- -0.28 -0.27 -0.56 -0.27 -0.22 -0.16
芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动略低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力减轻.
分项指数:
对月度指数的贡献度
11年9月 11年8月
就业 0.04 -0.12
消费与住房 -0.30 -0.38
产出相关 0.02 -0.06
销售、订单、存货 0.01 -0.03
备注:
芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.
芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.
与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)
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--编译 王洋;审校 王丽鑫
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。