版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 21:28 BJT

《独家新闻》欧盟正在讨论通过保险模式或特别目的投资工具增强EFSF

路透柏林10月24日电----路透周一获得的一份文件显示,欧盟正在讨论增强欧元区救助基金火力的两个选择方案--保险模式和特别目的投资工具(SPIV).

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐