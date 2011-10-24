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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 21:13 BJT

〔美国经济〕纽约联储银行总裁杜德利称经济仍然面临一些强劲阻力

路透纽约10月24日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示:

* 经济仍然面临一些强劲阻力

* 美联储将继续在"力所能及的范围内"促进就业和物价稳定

* 欧债危机已影响到美国,需要加以监控

* 房市的问题是影响经济加快复苏的严重障碍

* 潜在基本面将在未来几个季度帮助压制通胀率

* 预计今年年末和明年通胀率将下降,除非能源价格跳涨

* 相对于通常对当前复苏阶段的预期,2011年经济增速将令人十分失望

* 卖短债买长债操作应能够对经济增长提供额外的支持. (完)

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