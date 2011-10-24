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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 21:27 BJT

〔欧洲经济〕德国绿党议员称梅克尔讨论希腊债务50-60%的扣减比例

路透柏林10月24日电---德国绿党成员Juergen Trittin周一表示,总理梅克尔讨论了50-60%之间的希腊债券扣减比例.此前梅克尔对Trittin和其它议会党派领导人简述了周日欧盟峰会的进展.(完)

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