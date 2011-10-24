〔美股业绩〕卡特彼勒第三季获利飙升44%,营收触及纪录

路透10月24日电---重工机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布的季度获利上升44%,营收触及纪录,远超分析师预估,因需求强劲.

该公司第三季可归属于普通股股东的净利为11.4亿美元,每股盈馀(EPS)为1.71美元,上年同期净利为7.92亿美元,EPS为1.22美元.

分析师平均预计,卡特彼勒第三季EPS为1.54美元.

据该公司称,营收飙升41%,至创纪录的157亿美元.

卡特彼勒表示,2011年全年业绩或处于上次财测的最高端.

该公司目前预计,全年营收为580亿美元,包括近期收购Bacyrus的收益.该公司上次预计营收介于560-580亿美元.

目前其预计,全年EPS料为6.75美元,之前预估介于6.25-6.75美元.

该公司也给出2012年营收的初步预估,称其预计明年营收将上升10%-20%.(完)