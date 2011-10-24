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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 21:44 BJT

〔美国股市〕高开,受卡特彼勒强劲业绩带动

路透纽约10月21日电---美国股市周一温和高开,因卡特彼勒(Caterpillar)公布了强劲的业绩,抵消了对欧债问题的担忧.

重工机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)股价跃升5%,报91.76美元.此前公司公布的季度获利上升44%,营收触及纪录,远超分析师预估,因需求强劲.[ID:nCN1171392]

道琼工业指数.DJI上涨29.67点或0.25%,报11,838.46点;标准普尔500指数.SPX涨2.33点或0.19%,至1,240.58点;Nasdaq指数.IXIC上扬8.76点或0.33%,报2,646.22点.(完)

--编译 王洋;审校 王丽鑫

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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