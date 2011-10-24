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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 22:04 BJT

〔美国经济〕美国的问题是失业而非通胀--达拉斯联储总裁

路透多伦多10月24日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称:

* 目前通胀不是美国经济的问题

* 美国经济面临的问题在于失业和创造就业(完)

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