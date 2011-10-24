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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 21:48 BJT

〔投行观点〕花旗将洲际交易所(ICE)目标价由134美元下调至130美元,评级为中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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