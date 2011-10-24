版本:
中国
债券 | 2011年 10月 24日 星期一 22:08 BJT

〔标题新闻〕纽约联储总裁杜德利称美联储可以通过压低抵押贷款利率向房市提供更多的支持

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7K901T]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐