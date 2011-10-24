版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 04:40 BJT

〔美股盘後〕德州仪器公布第三季业绩和第四季财测後股价下滑2.2%

路透纽约10月24日电---德州仪器(德仪,Texas Instruments)TXN.N股价周一在美股盘後交易中下挫2.2%,至31美元,之前该公司公布第三季业绩和第四季财测.

德州仪器TXN.N公布第三季EPS为0.51美元,营收为34.7亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第三季EPS为0.57美元,营收为33.3亿美元.

德州仪器TXN.N预计第四季EPS为0.28-2.36美元,营收为32.6-35.4亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第四季EPS为0.52美元,营收为33.7亿美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐