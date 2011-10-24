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商品期货 | 2011年 10月 24日 星期一 23:12 BJT

〔USDA报告〕10月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月24日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/20/11 10/13/11 10/13/11 10/21/10

初值 修正值 前值

小麦 17,432 16,459 16,359 23,902

燕麦 9 0 0 0

大麦 0 14 14 44

玉米 29,440 21,232 21,172 24,589

高粱 2,635 2,999 2,999 4,657

大豆 41,150 45,318 45,036 71,754

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 440,889 454,764

燕麦 212 42

大麦 5,376 3,393

玉米 194,453 259,447

高粱 16,556 20,963

大豆 155,697 257,094

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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