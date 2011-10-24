〔USDA报告〕10月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：油价持稳，因多空讯号纷陈而呈现区间波动
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
路透10月24日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 10/20/11 10/13/11 10/13/11 10/21/10
初值 修正值 前值
小麦 17,432 16,459 16,359 23,902
燕麦 9 0 0 0
大麦 0 14 14 44
玉米 29,440 21,232 21,172 24,589
高粱 2,635 2,999 2,999 4,657
大豆 41,150 45,318 45,036 71,754
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 440,889 454,764
燕麦 212 42
大麦 5,376 3,393
玉米 194,453 259,447
高粱 16,556 20,963
大豆 155,697 257,094
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。