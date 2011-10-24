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债券 | 2011年 10月 24日 星期一 23:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.060%,投标倍数为4.77

路透华盛顿10月24日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.060

中值 0.050

低值 0.020

投资 0.061

价格 99.969667

高值得标比率 6.25%

投标倍数 4.77

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,442,300

总投标 128,893,879,800

竞争性投标得标 25,393,339,500

非竞争性投标得标 648,002,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/27

到期日 2012/04/26

CUSIP码 9127955K3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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