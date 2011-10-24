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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 00:07 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元从六周高位回落,人气脆弱

* 英镑兑美元从1.6001美元下跌,因回补空头减少

* 整体状况仍然不利英镑

* 欧元/英镑下跌,徘徊在近期低位

路透伦敦10月24日电---英镑兑美元周一从六周高位回落,因欧元区决策者能否就解决区内债务危机的计划达成一致存在不确定性,打压被视为较高风险的货币.

风险意愿回落,促使市场人士对英镑稍早的升势了结获利.英镑兑美元GBP=D4尾盘持平在1.5954美元,稍早升至1.6001美元,此为9月9日来最高.

交易商称,在1.6020美元上方有卖盘,短期阻力位在100天移动均线切入位1.6048美元.下行方面,据称企业在接近日内低位1.59美元左右有买盘,略高于1.5895美元附近的支撑位,此为英镑50天移动均线切入位.

早盘英镑上涨,与欧元和全球股市一道上涨,因市场谨慎乐观预期未来几天欧洲领导人将制定解决债务危机的方案.在周日峰会上,欧盟对银行资本重组接近达成一致,德法两国对欧元区救助基金杠杆化更接近达成协议.

但最终决定推迟至周三举行的第二次峰会,且最大的分歧仍然是民间投资者所持希腊公债的减值规模将是多少.

"英镑看来脆弱,特别是未来几天和几个月兑美元的走势.英镑受欧元区情势左右,而且市场交易是基于对解决欧债危机所报的希望,而非欧洲决策者的任何具体行动,"巴克莱资本汇市策略师Raghav Subbarao说.

"许多好消息已经被市场消化,所以存在欧元及与欧元有紧密关联性货币令人失望的风险.无论周三欧洲决策者作出何种决定,都不可能立即转化成为政策."

投机客降低对英镑的空头押注,但他们仍然明显作空英镑和作多避险的美元.

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,在10月18日一周,投机客的净空头头寸为53,226口,之前一周为61,972.

欧元兑英镑EURGBP=D4小幅下跌至0.8697英镑,周五触及11天低位0.8670英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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