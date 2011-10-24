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债券 | 2011年 10月 25日 星期二 00:34 BJT

〔标题新闻〕希腊希望找到一个适用于2035年前到期所有债务的解决方案-政府消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7LJ01V]

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