〔英国债市〕英债期货收在10日低位,即将进行的新债销售令市场承压

* 英债期货结算价触及10月14日以来最低

* 回吐稍早涨幅,因股市人气改善

* 可能在周二进行2062年通膨保值英债银团销售

路透伦敦10月24日电---英债期货周一收在10日低位,因股市尾盘上扬部分打消对周日欧盟峰会未达成协议的忧虑,而即将进行的50年期通膨保值英债银团销售令较长期英债承压.

市场将密切关注英国央行总裁金恩周二在议会就近期推出新一轮量化宽松举措作证.

英国股市收在8月3日来最高,受助于中国制造业数据强劲以及美国重型机械制造商卡特彼勒(CAT.N)业绩远胜预期.

12月英债期货尾盘回落,收跌7个跳动点,结算时报127.49,为10月14日以来最低,盘中攀升20-30个跳动点.

10年期英债表现仍不及可比德债,导致收益率差扩阔2-3个基点.

票息为0.375%的2062年到期通膨保值英债的簿记行尚未最终敲定本周发售的具体时间.知情人士称,周二的可能性很高,但不确定.

周二,英债市场还将面临两件大事,一是0830 GMT公布的第二季经常账数据以及0845 GMT英国央行总裁金恩和副总裁宾恩就本月初决定推出新一轮量化宽松举措作证.

10年期英债收益率GB10YT=RR收涨2个基点,报2.555%,与可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔1个基点,报44个基点.30年期英债GB30YT=RR上扬4个基点,报3.496%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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