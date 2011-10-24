〔美国债市〕投机级公司债一级市场淡静,市场关注并购融资交易

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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IFR纽约10月24日电---尽管风险胃纳相对健康,但美国投资级公司债一级市场可能淡静,因目前为企业公布第三季业绩的高峰期.
同时,资本市场关注并购交易.至少有一宗并购交易最终将通过发行新债来融资.今日上午,高评级公司信诺集团(CI.N)宣布以每股55美元现金收购HealthSpring HS.N,交易金额为38亿美元.摩根士丹利承诺为评级为Baa2/BBB/BBB信诺公司提供过桥融通.但信诺计划在较长时间内通过发行约7.6亿美元的新股,发行新债和手中现金来为交易融资,且预计该公司将保持目前的评等.
另外,美泰儿(Mattel)(MAT.O)同意以6.8亿美元现金收购HIT Entertainment,交易预计将于2012年第一季完成,将通过现金和发债为交易融资.该公司评等为BBB.
另外,甲骨文ORCL.O今日同意以15亿美元收购RightNow Technologies.将通过现金和发债融资.
除并购融资承诺外,今日的一级市场相对淡静.
本周市场将关注周二将公布的消费者信心数据,周三公布的耐久财订单和新屋销售数据,以及周四出炉的上周初请失业金人口数据和第三季GDP初值.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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