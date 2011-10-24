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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 04:49 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高1.3%,受中国经济数据改善等因素提振

路透芝加哥10月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高1.3%,交易商指因中国制造业数据改善,而且人们乐观地认为欧洲领导人将达成解决欧债危机的协议.

农户惜售和美国现货走强亦加强了支撑.

有消息称,10月中国制造业温和扩张,止住了三个月来的萎缩,从而缓解了中国经济将突然放缓的忧虑,市场对这一消息欢欣鼓舞.

美国农业部报告,上周美国大豆出口检验数量为4,115万蒲式耳,符合此前3,900至4,500万蒲式耳的预估区间.美国农业部称,其中近3,100万蒲式耳将销往中国.

农业气象专家称,美国中西部的东部出现潮湿天气,将持续放缓玉米和大豆收割,但中西部的西部天气干燥将加快这里的收割,并提高整体收割进程.

分析机构Safras e Mercado称,巴西2011/12年大豆产量预计将为纪录高位7,530万吨,比本季的7,430万吨高出1%.

CBOT-11月大豆期货SX1收高14-1/2美分,报每蒲式耳12.26-3/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收涨0.54美分,报每磅51.79美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收升5美元,收报每短吨321.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为196,139口,豆油为76,178口,豆粕为60,135口.

以下为CBOT农产品期货在1850GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 651.00 1.75 0.3% 3.5%

CBOT大豆Sc1 1226.75 14.50 1.2% -12.0%

CBOT豆粕SMc1 321.50 5.00 1.6% -13.2%

CBOT豆油BOc1 51.79 0.54 1.1% -10.3%

CBOT小麦Wc1 642.50 10.50 1.7% -19.1%

CBOT稻米RRc1 1690.50 50.00 3.1% 20.8%

EU小麦BL2X1 188.75 1.00 0.5% -25.2%

NYMEX原油期货CLc1 91.36 3.96 4.5% 0.0%

道琼工业指数.DJI 11,919 110 0.9% 2.9%

现货金XAU= 1655.30 14.88 0.9% 16.6%

欧元/美元EUR= 1.3940 0.0077 0.6% 4.4%

美元指数.DXY 76.0410 -0.3540 -0.5% -3.8%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2153 0 0.0% 21.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 母红

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