〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高1.3%,受中国经济数据改善等因素提振

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透芝加哥10月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高1.3%,交易商指因中国制造业数据改善,而且人们乐观地认为欧洲领导人将达成解决欧债危机的协议.
农户惜售和美国现货走强亦加强了支撑.
有消息称,10月中国制造业温和扩张,止住了三个月来的萎缩,从而缓解了中国经济将突然放缓的忧虑,市场对这一消息欢欣鼓舞.
美国农业部报告,上周美国大豆出口检验数量为4,115万蒲式耳,符合此前3,900至4,500万蒲式耳的预估区间.美国农业部称,其中近3,100万蒲式耳将销往中国.
农业气象专家称,美国中西部的东部出现潮湿天气,将持续放缓玉米和大豆收割,但中西部的西部天气干燥将加快这里的收割,并提高整体收割进程.
分析机构Safras e Mercado称,巴西2011/12年大豆产量预计将为纪录高位7,530万吨,比本季的7,430万吨高出1%.
CBOT-11月大豆期货SX1收高14-1/2美分,报每蒲式耳12.26-3/4美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1收涨0.54美分,报每磅51.79美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收升5美元,收报每短吨321.5美元.
今日CBOT大豆预估成交量为196,139口,豆油为76,178口,豆粕为60,135口.
以下为CBOT农产品期货在1850GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 651.00 1.75 0.3% 3.5%
CBOT大豆Sc1 1226.75 14.50 1.2% -12.0%
CBOT豆粕SMc1 321.50 5.00 1.6% -13.2%
CBOT豆油BOc1 51.79 0.54 1.1% -10.3%
CBOT小麦Wc1 642.50 10.50 1.7% -19.1%
CBOT稻米RRc1 1690.50 50.00 3.1% 20.8%
EU小麦BL2X1 188.75 1.00 0.5% -25.2%
NYMEX原油期货CLc1 91.36 3.96 4.5% 0.0%
道琼工业指数.DJI 11,919 110 0.9% 2.9%
现货金XAU= 1655.30 14.88 0.9% 16.6%
欧元/美元EUR= 1.3940 0.0077 0.6% 4.4%
美元指数.DXY 76.0410 -0.3540 -0.5% -3.8%
波罗的海
乾散货指数.BADI 2153 0 0.0% 21.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导