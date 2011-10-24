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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 04:48 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因寄望欧债危机将得到解决

路透芝加哥10月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收升,因寄望欧债危机解决计划快将出台,农户卖盘缓慢和现货市场走强.

市场欢迎中国10月制造业小幅扩张,结束连续三个月萎缩的消息,数据缓解对中国经济大幅放缓的担忧.

一气象学家周一说,美国中西部东面地区天气湿潮继续拖慢玉米和大豆收割,但西面地区天气干燥加速当地的收割,且提振总体收割进度.

交易商预计,周一稍晚美国农业部(USDA)的报告将显示,美国玉米收割完成率为65-75%,高于上周的47%.收盘後,USDA公布,上周玉米收割率为65%.

农户售卖玉米仍然缓慢,且现货市场仍然走坚.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周,大型投机客在CBOT玉米净多头为95,956口.

12月合约关键支持位在其200天移动均线切入位6.49-1/2美元,下一个重大阻力位在100天移动均线切入位6.78美元.九天相对强劲指标为58.

CBOT-12月玉米合约CZ1升1-3/4美分,报每蒲式耳6.51美元.

今日CBOT玉米预估成交量为186,007口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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