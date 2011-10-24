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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 04:48 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于欧元区危机解决方案希望

路透芝加哥10月24日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨,受助于空头回补和欧债危机解决方案不久将出台的希望.

欧洲小麦期货周一上扬,跟随商品市场总体涨势,因投资者对欧洲在欧债危机解决方案达成一致方面取得进展,以及中国制造业数据改善感到欣喜.

中国制造业10月扩张速度超预期,结束连续三个月萎缩的趋势,缓解对该国经济成长突然放缓的担忧.市场对此表示欢迎.

一位农业气象学家周一称,料本周美国大平原硬红冬麦种植区的干燥地区将出现部分小阵雨,但需要更多降雨才能提振产量前景.

分析师和交易商称,澳大利亚2011/12年小麦收成有望达到接近创纪录的水平,得益于该国主要粮食出口省西澳气候温和.

CFTC称,截至上周二的一周,大型投机客增加CBOT小麦净空头头寸至接近创纪录的高位.

12月小麦期货WZ1收高10-1/2美分,报每蒲式耳6.42-1/2美元.

12月合约低于所有关键移动均线,首个重大阻力位为50日移动均线切入位6.91美元,九日相对强弱指标为55.

CBOT小麦成交量约56,321口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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