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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 03:04 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,受投资者跟进买盘支撑

路透纽约10月24日电---期棉周一收高,受投资人跟进买盘支撑,分析师称,期棉延续上周触及14个月低位後的反弹.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上升0.84美分,报每磅0.9794美元,盘中交投区间介于0.9696-0.9839美元.

这是市场在大约四周来首次突破12月合约陷入的0.98-1.04美元交投区间.

汤森路透初步数据显示,周一成交量超过12,000口,较30日均值低约10%.

独立棉花分析师Mike Stevens曾,期棉无法持于0.98美元上方意味着将跌至0.93美元附近的新支撑位.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月21日,棉花市场未平仓合约为157,290口,10月20日为156,328口.未平仓合约为6月初以来最高水准.

ICE数据显示,上周五期棉成交量为15,069口,之前一日为22,529口.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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