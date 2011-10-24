〔纽约期市〕软商品市场上涨,因乐观预期欧债危机解决计划

路透纽约/伦敦10月24日电---糖,阿拉比卡咖啡和美国可可期货周一收高,因对欧洲国家解决债务危机将达成协议的希望升温.

原糖期货上升,在上周触及的一个月高位下方盘整,受助于美元走弱和包括股市,谷物及油市在内的外围市场走强.

欧债危机的解决进展提振商品市场的乐观情绪.许多投资者相信欧盟将就债务危机"达成某形式的协议,"经纪商Newedge USA副总裁Mike McDougall说.

其他几个因素亦提振糖价,其中的不确定性包括,印度将出口多少糖,中国将承购多少,以及全球第二大糖出口泰国有多少甘蔗在洪灾後存活下来.

McDougall说,另一个备受空头关注的因素是,加勒比海的热带风暴会否暴吹袭中美洲并影响当地的甘蔗作物.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1跳升0.62美分,或2.3%,收报每磅27.10美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1收高19.50美元,或2.8%,报每吨725.90美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货得到额外的提振,因市场担心风暴将给中美洲带来大雨.之後两周将出现暴风雨,此前的风暴已使咖啡树折断,道路损毁,农户检查自己的损失.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1跳升5.95美分,或2.4%,收报每磅2.5080美元,延续周五的涨势,当日录得16个月来最大单日涨幅.

ICE数据显示,10月21日ICE阿拉比卡咖啡库存继续大幅下降,触及2000年2月来最低的1,324,120袋.过去五天,库存已下降大约77,000包或5.5%.

Liffe-1月罗布斯塔咖啡LRCc2攀升25美元,或1.3%,报每吨1,931美元.

Liffe-3月可可期货LCCH2收涨14英镑,或0.8%,报每吨1,690美元.ICE-12月可可期货CCc1收涨61美元,或2.4%,报每吨2,627美元.(完)