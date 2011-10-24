〔纽约期市〕软商品市场上涨,因乐观预期欧债危机解决计划

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透纽约/伦敦10月24日电---糖,阿拉比卡咖啡和美国可可期货周一收高,因对欧洲国家解决债务危机将达成协议的希望升温.
原糖期货上升,在上周触及的一个月高位下方盘整,受助于美元走弱和包括股市,谷物及油市在内的外围市场走强.
欧债危机的解决进展提振商品市场的乐观情绪.许多投资者相信欧盟将就债务危机"达成某形式的协议,"经纪商Newedge USA副总裁Mike McDougall说.
其他几个因素亦提振糖价,其中的不确定性包括,印度将出口多少糖,中国将承购多少,以及全球第二大糖出口泰国有多少甘蔗在洪灾後存活下来.
McDougall说,另一个备受空头关注的因素是,加勒比海的热带风暴会否暴吹袭中美洲并影响当地的甘蔗作物.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1跳升0.62美分,或2.3%,收报每磅27.10美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1收高19.50美元,或2.8%,报每吨725.90美元.
ICE阿拉比卡咖啡期货得到额外的提振,因市场担心风暴将给中美洲带来大雨.之後两周将出现暴风雨,此前的风暴已使咖啡树折断,道路损毁,农户检查自己的损失.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1跳升5.95美分,或2.4%,收报每磅2.5080美元,延续周五的涨势,当日录得16个月来最大单日涨幅.
ICE数据显示,10月21日ICE阿拉比卡咖啡库存继续大幅下降,触及2000年2月来最低的1,324,120袋.过去五天,库存已下降大约77,000包或5.5%.
Liffe-1月罗布斯塔咖啡LRCc2攀升25美元,或1.3%,报每吨1,931美元.
Liffe-3月可可期货LCCH2收涨14英镑,或0.8%,报每吨1,690美元.ICE-12月可可期货CCc1收涨61美元,或2.4%,报每吨2,627美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导