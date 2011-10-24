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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 04:09 BJT

〔美国股市〕中国ADR因制造业数据乐观跳升,全球矿业股劲扬

路透纽约10月24日电---在美国上市的中国企业美国存托凭证(ADR)周一跳涨,之前公布的中国制造业数据帮助缓解对该国成长放缓的担忧,而金属价格上扬扶助推高全球矿业股.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]

期铜价格攀升近7%,至近一个月最高,受助于中国制造业数据和欧债危机解决方案即将达成交易的希望提振投资者信心.

纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN跳升4.4%,录得逾一个月最大单月涨幅.百度(BIDU.O)劲扬8.07%,报132.02美元.

铜价大涨扶助推高全球矿业股.必和必拓(BHP.N)急升5.76%,报79.39美元.巴西的淡水河谷 (VALE.N)大涨7.75%,报24.58美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR攀升1.97%.标普500指数上涨1.29%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升1.32%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收高2.67%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA攀升3.82%.

欧盟领导人周日在制定解决欧债危机策略方面取得一定的进展,接近就银行资本重组和如何将欧洲救助基金杠杆化以遏制债务危机扩散等达成一致.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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