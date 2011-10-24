〔美国股市〕中国ADR因制造业数据乐观跳升,全球矿业股劲扬

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透纽约10月24日电---在美国上市的中国企业美国存托凭证(ADR)周一跳涨,之前公布的中国制造业数据帮助缓解对该国成长放缓的担忧,而金属价格上扬扶助推高全球矿业股.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]
期铜价格攀升近7%,至近一个月最高,受助于中国制造业数据和欧债危机解决方案即将达成交易的希望提振投资者信心.
纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN跳升4.4%,录得逾一个月最大单月涨幅.百度(BIDU.O)劲扬8.07%,报132.02美元.
铜价大涨扶助推高全球矿业股.必和必拓(BHP.N)急升5.76%,报79.39美元.巴西的淡水河谷 (VALE.N)大涨7.75%,报24.58美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR攀升1.97%.标普500指数上涨1.29%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升1.32%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收高2.67%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA攀升3.82%.
欧盟领导人周日在制定解决欧债危机策略方面取得一定的进展,接近就银行资本重组和如何将欧洲救助基金杠杆化以遏制债务危机扩散等达成一致.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导