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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 04:07 BJT

〔USDA报告〕截至10月23日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿10月24日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 10/23/11 10/16/11 10/23/10 五年均值

棉花生长情况

- 优 5 5 14 --

- 良 24 25 39 --

- 普通 27 29 31 --

- 差 19 19 12 --

- 很差 25 22 4 --

玉米生长状况

- 优 12 12 -- --

- 良 42 41 -- --

- 普通 27 28 -- --

- 差 12 12 -- --

- 很差 7 7 -- --

冬麦生长状况

- 优 6 -- 6 --

- 良 41 -- 41 --

- 普通 37 -- 39 --

- 差 10 -- 11 --

- 很差 6 -- 3 --

棉花盛铃率 95 94 97 93

棉花收割率 44 34 49 36

玉米成熟率 97 94 100 97

玉米收割率 65 47 81 51

大豆收割率 80 69 91 71

稻米收割率 88 82 92 91

冬麦种植率 82 73 87 84

冬麦出芽率 56 44 63 63(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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