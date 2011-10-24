〔全球金市〕金价上涨约1%,受欧洲和中国乐观因素提振

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 欧盟债务谈判的乐观预期提振黄金、商品和股市
* 10月汇丰中国制造业PMI重返扩张区间,提振风险资产
* 黄金走势与风险资产一致
* 市场关注:周二公布的美国标普/CaseShiller房价指数
路透纽约10月24日电---金价周一上涨约1%,与风险资产走势一致,受欧洲领导人解决债务危机的期望和中国经济表现韧性的迹象提振.
金价连续第二个交易日上涨,因市场乐观预见欧盟在银行资本重组和如何杠杆使用救助基金上接近达成共识.10月汇丰中国制造业PMI重返扩张区间的消息提振黄金,因铜和原油领涨商品.
过去两个交易日,金价上涨2%.黄金看似失去了避险功能,与股市走势大体一致.
期金波动率跌至8月中以来最低,暗示期权交易商预期短期内不会有大的波动.
1831GMT,现货金XAU=上涨0.9%,报每盎司1,655.04美元.
路透数据显示,上周五30日隐含波动率降至26,接近两个月低位,9月26日隐含波动率曾高见37.
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货场内交易员Jonathan Jossen称,波动率下降意味着投资者认为短期内期金不会有大的波动.
美国12月黄金期货GCZ1结算价升16.20美元,报每盎司1,652.30美元.周一成交量约为30日均值的一半,与过去几周成交量低于平常的趋势类似,暗示金价上涨可能无法持续.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]
"今早金价与大多数商品一道走高.欧盟债务问题开始得到解决利多商品和股市."瑞士信贷分析师Tom Kendall认为.
尽管周末的峰会取得一些进展,欧盟领导人的最终决定被推迟到周三举行的峰会,而希腊相关问题上仍存在巨大分歧.
印度传统黄金买入旺季带来的现货需求提振贵金属.交易员称,看涨的印度消费者选择更为便宜的白银替代黄金.
现货银XAG=上涨1.1%,报每盎司31.68美元.现货铂金(白金)XPT=升2.5%,至每盎司1,543.50美元.现货钯金XPD=上扬4.5%,至每盎司638.97美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1652.30 16.20 1.0 1636.60 1663.30 98,360
COMEX白银期货 SIZ1 31.644 0.451 1.4 31.230 32.040 26,801
COMEX铂金期货 PLF2 1542.00 32.80 2.2 1510.00 1549.90 5,146
COMEX钯金期货 PAZ1 638.50 20.25 3.3 615.65 647.75 2,752
现货金 XAU= 1655.04 14.62 0.9 1636.30 1661.59
现货银 XAG= 31.680 0.350 1.1 31.260 32.020
现货铂金 XPT= 1543.50 37.45 2.5 1513.50 1544.50
现货钯金 XPD= 638.97 27.47 4.5 618.77 642.97
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导