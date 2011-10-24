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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 05:10 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元升至平价附近,受欧洲乐观情绪提振

路透多伦多10月24日电---加元兑美元周一升至一个月高位,因投资者押注欧元区债务危机谈判将产生正面结果,以及中国良好的经济数据支撑风险偏好.

美元指数下跌,全球股市上涨,因周末的欧盟峰会传出消息,银行重组和如何杠杆使用救助基金等问题接近达成共识.

"加元受益于欧洲的利好消息.政策制定者传递出的明确信号提振人气."道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观分析师David Tulk称.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.[ID:nCN1168122]

"中国经济在发达国家无法实现增长的情况仍能增长,令人振幅."Tulk称,并表示欧洲PMI数据令人失望被发展中国家的良好信号抵消.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0031加元或0.9969美元,上周五收报1.0087加元或0.9914美元.加元盘中高见1.0021加元,为9月21日以来最高.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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