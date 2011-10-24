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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 05:03 BJT

〔美股业绩〕德州仪器第三季获利和营收下跌,预料下季度继续疲弱

路透10月24日电---芯片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周一公布,第三季营收和盈利下跌,在几乎所有主要市场部门,经济的不确定性将继续损及其第四季业绩.

德州仪器称,第三季净利下跌至6.01亿美元或每股盈利(EPS)0.51美元,上年同期分别为8.59亿美元或0.71美元.

第三季营收下跌7%,至34.7亿美元,低于上年同期的37.4亿美元,但优于该公司预估区间32.3-32.7亿美元.

在第三季结束前,德仪在9月23日完成收购另一家芯片制造商国家半导体(National Semiconductor).(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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