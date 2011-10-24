〔美国债市〕市场吸收联邦住房金融局的公告,有五宗交易入市

IFR纽约10月24日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周一宣布,将更新并放宽其住房可负担融资计划(HARP)中的某些限制,以令更多房屋价值不及贷款额的借款人对其债务进行再融资.这令较高票息房利美和房贷美抵押贷款支持证券(MBS)今日大跌.

相对于30年期证券,15年期证券也有所走低,因担忧供应增加.

根据RBS分析师,放宽对某些代表和担保的限制是今日声明中影响力最大的调整.这将导致较高票息证券提前偿还加速.分析师称,现存的代表和担保风险是迄今导致提前偿还速度放缓的首要原因.

今日有五宗非MBS有资产担保证券(ABS)入市发售,反应ABS新券发行在上周因行业大会受到抑制.

美国银行(负责产品结构),花旗集团和德意志银行宣布2.235亿美元的Navistar Financial 2011-1经销商库存支持的汽车ABS交易.该交易由三部分组成,其中一部分为AAA评级.

加拿大皇家银行和美银美林宣布8.25亿美元的RBC Golden Credit Card Trust

("GCCT") 2011-2信用卡交易,并为交易定价.该交易的最初预定规模为7.5亿美元.

联席主承销商富国银行和德意志银行宣布1.5亿美元的CLI Funding V LLC 2011-2集装箱租赁ABS.标普给予的评级为A.

最後一宗是今天下午入市的9亿美元AmeriCredit Auto(AMCAR) 2011-5交易,德意志银行,摩根士丹利,RBS和瑞银为联席主承销商和簿记行.交易预计将于周三定价.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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