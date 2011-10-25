(重发)〔美国债市〕收低,因股市上涨和新债即将推出而承压

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 股市上涨吸引投资者撤离避险公债
* 即将有短期和中期新债供应,令市场承压
* 美国财政部将标售总计990亿美元的两年,五年和七年期公债
路透纽约10月24日电---美国公债周一小幅下跌,因股市上涨吸引投资者撤离避险的美国公债,且交易商在本周的三批公债标售举行前压低公债价格.
全球股市触及七周高位,商品价格上涨,因欧洲领导人采取行动解决区内债务危机.中国制造业反弹缓解对全球第二大经济体经济大幅放缓的担忧.
"我不认为风险意愿完全回潮,但今天全球情势似乎较为安全,因欧洲更接近达成最终协议,美股触及8月初市场波动以来的新高,"三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理和首席金融分析师Chris Rupkey说.
周日欧元区领导人在阻止区内债务危机的策略上取得进展,接近就银行资本重组和如何将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化达成协议.但最终决定推迟至周三布鲁塞尔第二次峰会,而对希腊公债民间债权人将要接受多少债务减值依然存在重大分歧.
短期和中期公债价格被温和压低,市场为美国财政部本周标售的两年,五年和七年期公债做准备.
两年期公债供应在即,使两年期公债较10年期公债的收益率(殖利率)差扩宽2个基点,根据TradeWeb数据.
美国财政部将在周二标售350亿美元两年期公债,周三标售350亿美元五年公债,及在周四标售290亿美元七年期公债.所有标售将在10月31日结算,和上周标售的70亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)的结算日相同.
周一,将周二标售的两年期公债在发行前市场(when-issued)的收益率为0.31%,较目前在二级市场两年期公债的收益率0.29%高2个基点.
Stone & McCarthy Research Associates分析师John Canavan说,该两年期公债收益率在4月6日尾盘成交在最高的0.834%,在9月20日创下0.143%日内低位纪录.
Canavan说,两年期公债收益率创下纪录日低後的第二天,美联储宣布将卖出较短期公债,买入4,000亿美元在六年至30年内到期的公债.
今日成交迟滞,为五天均值的96%,为30天均值的79%.今日财政部标售三个月和六个国库券,根据TradeWeb提供的数据,大约一半的日内交易量为国库券交易.
美股三大股指全部收升.[.NCN]
与此相反,指标10年期公债价格US10YT=RR跌4/32,收益率报2.24%.
两年期公债US2YT=RR价格基本持平,收益率报0.29%.
美国30年期公债价格US30YT=RR下滑4/32,收益率从周五尾盘的3.26%上升至3.27%.
美联储买入25亿美元将在2036年2月至2041年5月到期的公债,为其4,000亿美元"卖短债买长债"操作的一部部分,该计划旨在刺激借贷活动.美联储原本提出买入的公债年期是直至2041年8月.
-----------------------2000 GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (持平 ) 0.292
五年期公债US5YT=RR 99-18/32 (- 4/32) 1.090
10年期公债US10YT=RR 99-1/32 (- 4/32) 2.235
30年期公债US30YT=RR 109-2/32 (- 1/32) 3.271 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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