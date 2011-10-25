(重发)〔美国债市〕收低,因股市上涨和新债即将推出而承压

(重发以调整文末表格)

* 股市上涨吸引投资者撤离避险公债

* 即将有短期和中期新债供应,令市场承压

* 美国财政部将标售总计990亿美元的两年,五年和七年期公债

路透纽约10月24日电---美国公债周一小幅下跌,因股市上涨吸引投资者撤离避险的美国公债,且交易商在本周的三批公债标售举行前压低公债价格.

全球股市触及七周高位,商品价格上涨,因欧洲领导人采取行动解决区内债务危机.中国制造业反弹缓解对全球第二大经济体经济大幅放缓的担忧.

"我不认为风险意愿完全回潮,但今天全球情势似乎较为安全,因欧洲更接近达成最终协议,美股触及8月初市场波动以来的新高,"三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理和首席金融分析师Chris Rupkey说.

周日欧元区领导人在阻止区内债务危机的策略上取得进展,接近就银行资本重组和如何将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化达成协议.但最终决定推迟至周三布鲁塞尔第二次峰会,而对希腊公债民间债权人将要接受多少债务减值依然存在重大分歧.

短期和中期公债价格被温和压低,市场为美国财政部本周标售的两年,五年和七年期公债做准备.

两年期公债供应在即,使两年期公债较10年期公债的收益率(殖利率)差扩宽2个基点,根据TradeWeb数据.

美国财政部将在周二标售350亿美元两年期公债,周三标售350亿美元五年公债,及在周四标售290亿美元七年期公债.所有标售将在10月31日结算,和上周标售的70亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)的结算日相同.

周一,将周二标售的两年期公债在发行前市场(when-issued)的收益率为0.31%,较目前在二级市场两年期公债的收益率0.29%高2个基点.

Stone & McCarthy Research Associates分析师John Canavan说,该两年期公债收益率在4月6日尾盘成交在最高的0.834%,在9月20日创下0.143%日内低位纪录.

Canavan说,两年期公债收益率创下纪录日低後的第二天,美联储宣布将卖出较短期公债,买入4,000亿美元在六年至30年内到期的公债.

今日成交迟滞,为五天均值的96%,为30天均值的79%.今日财政部标售三个月和六个国库券,根据TradeWeb提供的数据,大约一半的日内交易量为国库券交易.

美股三大股指全部收升.[.NCN]

与此相反,指标10年期公债价格US10YT=RR跌4/32,收益率报2.24%.

两年期公债US2YT=RR价格基本持平,收益率报0.29%.

美国30年期公债价格US30YT=RR下滑4/32,收益率从周五尾盘的3.26%上升至3.27%.

美联储买入25亿美元将在2036年2月至2041年5月到期的公债,为其4,000亿美元"卖短债买长债"操作的一部部分,该计划旨在刺激借贷活动.美联储原本提出买入的公债年期是直至2041年8月.

-----------------------2000 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (持平 ) 0.292

五年期公债US5YT=RR 99-18/32 (- 4/32) 1.090

10年期公债US10YT=RR 99-1/32 (- 4/32) 2.235

30年期公债US30YT=RR 109-2/32 (- 1/32) 3.271 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>