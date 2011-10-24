〔美国债市〕机构债利差收窄,FHFA推出的新计划或影响後市

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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IFR纽约10月24日电---机构债较可比公债利差周一全线收窄1-2个基点,多数跟随互换利差走势,因风险市场人气高涨,寄望欧债危机解决方案将在周三欧盟峰会公布.
今日主要的交易再次集中在结构性产品.指标机构债的活动不多.根据TRACE,本日迄今交易总计43.78亿美元,经纪商和客户交易的指标机构债仅占大约2亿美元,约4.79亿美元是经纪商之间的交易.TRACE总计成交2,911单.
房利美的一周债券标售得到良好需求.规模为10亿美元的三个月债券得标利率为0.030%,较上周标售的得标利率高1.4个基点.10亿美元的六个月债券得标利率为0.089%,较上周标售的得标利率高1.1个基点.房利美也发售5亿美元一个月国库券,亦得到强劲需求,收益率为0.00%.
今日的重大消息是联邦住房金融局(FHFA)公布新计划,向信用不佳的业主提供再融资.
FHFA的公布对机构债利差没有带来即时影响.但它预示未来机构债发债将减少,可能最终收窄机构债的利差.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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