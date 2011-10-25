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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 22:04 BJT

〔表格〕美国10月消费者信心指数为39.8,预估为46.0

路透10月25日电---美国经济谘商会周二公布,10月美国消费者信心指数为39.8,为2009年3月来最低,9月消费者信心指数上修为46.4,前值为45.4.

此前路透访问的分析师预估中值显示,10月消费者信心指数料为46.0.

以下为具体数据:

10月 9月 9月初值 8月

整体指数 39.8 46.4 45.4 45.2

现况指数 26.3 33.3 32.5 34.3

预期指数 48.7 55.1 54.0 52.4 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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