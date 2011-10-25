〔表格〕美国10月消费者信心指数为39.8,预估为46.0

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月25日电---美国经济谘商会周二公布,10月美国消费者信心指数为39.8,为2009年3月来最低,9月消费者信心指数上修为46.4,前值为45.4.
此前路透访问的分析师预估中值显示,10月消费者信心指数料为46.0.
以下为具体数据:
10月 9月 9月初值 8月
整体指数 39.8 46.4 45.4 45.2
现况指数 26.3 33.3 32.5 34.3
预期指数 48.7 55.1 54.0 52.4 (完)
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--编译 母红;审校 李军
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