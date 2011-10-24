澳新经济指标预测--10月25日-11月1日****

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透10月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月25日(二)
无重要数据公布.
10月26日(三)
0000 新西兰国民银行企业活动指数 10月 -- 35.4
企业前景指数 -- 30.3
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
0030 澳洲CPI指数 第三季终值 -- 178.3
2000 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差4.50 逆差6.41
截至9月的一年 顺差10.7 顺差10.8
进口(亿新西兰元) 9月 39.0 40.8
出口(亿新西兰元) 34.0 34.4
10月27日(四)
无重要数据公布.
10月28日(五)
无重要数据公布.
-----------------------------------10月31日当周-----------------------------
10月30-31日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%
10月31日(一)
0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +1.0% +2.1%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%
雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%
受薪工时(较前季) +0.40% +0.70%
11月1日(二)
0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -- -0.1%
0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 4.75%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导