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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--10月25日-11月1日****

路透10月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------10月24日当周-----------------------------

10月25日(二)

无重要数据公布.

10月26日(三)

0000 新西兰国民银行企业活动指数 10月 -- 35.4

企业前景指数 -- 30.3

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.9%

(较上年同期) +3.5% +3.6%

0030 澳洲CPI指数 第三季终值 -- 178.3

2000 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差4.50 逆差6.41

截至9月的一年 顺差10.7 顺差10.8

进口(亿新西兰元) 9月 39.0 40.8

出口(亿新西兰元) 34.0 34.4

10月27日(四)

无重要数据公布.

10月28日(五)

无重要数据公布.

-----------------------------------10月31日当周-----------------------------

10月30-31日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%

10月31日(一)

0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +1.0% +2.1%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%

雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%

受薪工时(较前季) +0.40% +0.70%

11月1日(二)

0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -- -0.1%

0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 4.75%(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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