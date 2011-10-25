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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 22:06 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联储银行10月综合制造业指数为负6,9月为负6

路透10月25日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,10月综合制造业指数为负6,9月为负6.

以下为具体数据及分项:

10月 9月 8月 三个月均值

制造业综合指数 -6 -6 -10 -7

出货 -6 -2 -17 -8

新订单 -5 -17 -11 -11

未完成订单 -15 -23 -25 -21

产能利用 -4 -11 -14 -9

投入物价 2.20 2.80 4.16 --

产出物价 1.75 1.61 1.46 --

制成品库存 23 22 17 20

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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