〔表格〕美国里奇蒙联储银行10月综合制造业指数为负6,9月为负6

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月25日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,10月综合制造业指数为负6,9月为负6.
以下为具体数据及分项:
10月 9月 8月 三个月均值
制造业综合指数 -6 -6 -10 -7
出货 -6 -2 -17 -8
新订单 -5 -17 -11 -11
未完成订单 -15 -23 -25 -21
产能利用 -4 -11 -14 -9
投入物价 2.20 2.80 4.16 --
产出物价 1.75 1.61 1.46 --
制成品库存 23 22 17 20
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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